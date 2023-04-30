Умер известный российский модельер Вячеслав Зайцев

Фото: скриншот видео Первого канала

В воскресенье, 30 апреля, умер известный российский художник-модельер Вячеслав Зайцев, сообщают СМИ. Ему было 85 лет.

Вячеслав Зайцев — первый советский и российский модельер, удостоившийся права показать свои модели на неделях высокой моды в Париже. В 1989 году он стал победителем саммита в Токио «Пять лучших модельеров мира».



В 2016 году врачи диагностировали ему болезнь Паркинсона. По данным СМИ, он умер в реанимации в одной из больниц Подмосковья, куда его доставили с желудочным кровотечением.

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Татьяна Демина