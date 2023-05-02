Главным врачом Университетской клиники КФУ стал Ринат Шигабутдинов

Фото: пресс-служба КФУ

Ректор Казанского (Приволжского) федерального университета (КФУ) Ленар Сафин и министр здравоохранения Татарстана Марсель Миннуллин представили нового главного врача Университетской клиники. Им стал Ринат Шигабутдинов, ранее занимавший пост заместителя главного врача по хирургической помощи.

По словам Сафина, новый глава медучреждения работает в отрасли более 26 лет и является заслуженным врачом республики. Вместе с этим глава Минздрава добавил, что Шигабутдинов долгое время работал заведующим отделением в Республиканской клинической больнице (РКБ).

— Думаю, что, будучи начмедом в клинике, притом практикующим, знания системы с низов, тех процессов, которые происходят в практической медицине, очень важны. Когда человек прошел определенный этап, начиная от рядового сотрудника до позиции главного врача, на мой взгляд, это правильно. Задач много, цели, которые ставятся нашим руководством, должны быть выполнены. Считаю, что медсанчасть КФУ — одно из ключевых звеньев в здравоохранении республики. Как многопрофильная больница вы являетесь экспертным учреждением в слаженной системе взаимодействия с поликлиниками города и районов, — сказал министр.

В свою очередь Шигабутдинов поблагодарил руководство вуза за оказанное доверие, отметив, что в клинике имеется все для того, чтобы она заняла достойное место в российской структуре здравоохранения.

— Хочу выразить огромную благодарность за доверие и поддержку. Я думаю, что в нашей медсанчасти есть все, чтобы занять достойное место не только в структуре республиканского здравоохранения, но и в структуре Российской Федерации. Вместе, засучив рукава, к новым победам и свершениям! — подчеркнул Шигабутдинов.

Фото: пресс-служба КФУ

Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что главный врач Университетской клиники КФУ Сергей Осипов покинул свой пост. Временно исполняющим обязанности была назначена Эмма Мухаметшина.

На должность главврача Сергея Осипова назначили в апреле 2019 года. До этого он занимал должность первого замминистра здравоохранения республики. На этом посту он проработал шесть лет.

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Максим Кокунин