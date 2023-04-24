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Главврач Университетской клиники КФУ покинул свою должность

18:14, 24.04.2023
Главврач Университетской клиники КФУ покинул свою должность
Фото: media.kpfu.ru

Главный врач Университетской клиники КФУ Сергей Осипов покинул свой пост. Как указано на сайте медучреждения, исполняющим обязанности назначена Эмма Мухаметшина.

На должность главврача Сергея Осипова назначили в апреле 2019 года. До этого он занимал должность первого замминистра здравоохранения республики. На этом посту он проработал шесть лет.

Фото: uniclinic.kpfu.ru (скриншот)

Свою трудовую деятельность Осипов начинал в КГМУ в 1994 году. Тогда он был ассистентом кафедры инфекционных болезней.

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Айрат Назипов
ОбществоМедицина Татарстан

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