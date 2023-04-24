Главврач Университетской клиники КФУ покинул свою должность

Главный врач Университетской клиники КФУ Сергей Осипов покинул свой пост. Как указано на сайте медучреждения, исполняющим обязанности назначена Эмма Мухаметшина.

На должность главврача Сергея Осипова назначили в апреле 2019 года. До этого он занимал должность первого замминистра здравоохранения республики. На этом посту он проработал шесть лет.

Фото: uniclinic.kpfu.ru (скриншот)

Свою трудовую деятельность Осипов начинал в КГМУ в 1994 году. Тогда он был ассистентом кафедры инфекционных болезней.

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Айрат Назипов