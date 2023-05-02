Учреждения культуры Татарстана проведут более 350 мероприятий ко Дню Победы

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Учреждения культуры Татарстана проведут более 350 мероприятий, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом рассказал заместитель министра культуры республики Дамир Натфуллин.



Ожидается, что в праздничных мероприятиях, проводимых учреждениями культуры, примут участие около 20 тысяч человек. Они будут проходить в течение всего мая.



В театрах Татарстана в мае покажут праздничные спектакли. На сцене зрители смогут увидеть спектакли, посвященные Победе в Великой Отечественной войне.



Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Напомним, в Казани 9 Мая торжественные мероприятия начнутся с памятной церемонии возложения цветов на Арском и Архангельском кладбищах. В парке Победы будут организованы возложения к Вечному огню, памятникам Труженикам тыла, Матерям и вдовам и Советскому Солдату. Главной площадкой празднования в Казани традиционно станет площадь Тысячелетия. Подробнее — в материале «Реального времени».



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Татьяна Демина