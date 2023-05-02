Как отпразднуют День Победы в Челнах: торжественный парад и «Бессмертный полк» в новом формате

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Исполком Набережных Челнов опубликовал программу празднования Дня Победы.



Мероприятия начнутся в 8.45 с митинга у памятника Мусы Джалиля. В нем примут участие кадеты и студенты Набережночелнинского государственного педагогического университета. В это же время будет объявлена процедура Почетного караула у мемориального комплекса «Родина-мать».

В 9.25 выступят большой детский хор и сводный оркестр, карабинеры проведут показательные выступления.

В 10.00 начнется митинг и торжественный парад. В параде традиционно примут участие гарнизон пожарной охраны федеральной противопожарной службы по Татарстану и отдела надзорной деятельности, МЧС, ветераны-пограничники и ветераны афганской войны, парадные расчеты военно-патриотического подразделения «Каскад» Набережночелнинского политехнического колледжа, а еще учащиеся кадетских школ №47, 49, 81, 82. В праздничных колоннах торжественным маршем пройдут и студенты. В этом году впервые примут участие студенты медицинского колледжа. 14-й год подряд в параде будет принимать участие конная кавалерия и техника. Закончится парад возложением венков и цветов к мемориалу «Родина-мать».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Праздничные мероприятия продолжатся в трех районах города — будет организована реконструкция полевой кухни «Солдатская каша»: в Комсомольском районе в 11.00, в Центральном районе в 11.30, в Автозаводском районе в 11.45.

В Комсомольском районе состоится праздничная концертная программа «Мы этой памяти верны» и гала-концерт открытого городского фестиваля «Эхо Победы». В Центральном районе пройдет театрализованное представление «Победа в сердце каждого», будет организован музей под открытым небом. В Автозаводском районе у памятника «Лавровый венок» состоится мероприятие «И внуки восславят радость Победы», с парадом победителей смотра строя и песни и возложением венков, цветов к памятнику и бюстам Героев Советского Союза. На сцене парка Победы пройдет праздничный концерт «Не смолкнет слава тех великих лет».

Традиционного масштабного шествия «Бессмертного полка» по улицам в этом году не будет, он пройдет в новых форматах. Фото ветерана можно разместить на автомобиле, одежде, фото профиля в социальных сетях, на «Стенах Памяти».

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

С 17.00 праздник продолжится театрализованной программой «За Победу» на майдане парка Прибрежный. По окончании театрализованного представления запланирован праздничный концерт детских творческих коллективов «Пусть всегда будет солнце», по завершении которого в 18.55 Челны присоединятся к Всероссийской акции «Минута молчания», чтобы почтить память павших героев Великой Отечественной войны.

С 19.00 до 21.00 продолжится праздничная концертная программа «Я люблю тебя, Россия». В 21.00 празднование Дня Победы завершится праздничным салютом.

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Маргарита Головатенко