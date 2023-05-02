Мэр Челнов представил Ленара Ахметзянова новым главой Комсомольского района

Фото: мэрия Челнов

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев представил нового главу Комсомольского района Ленара Ахметзянова.



На совещании также представили начальника правового управления Елену Дерлюкову и главу отдела опеки и попечительства исполкома Ивана Калинина.

О том, что Комсомольский район возглавит Ленар Ахметзянов, стало известно в начале апреля. Коллективу назначенца до этого представлял руководитель исполкома Челнов Фарид Салахов.

Ленар Ахметзянов родился 21 июня 1986 года в селе Кзыл-Яр Бавлинского района. С 2008 года работает в исполкоме. В мае 2015 года был назначен на должность начальника правового управления. В 2008 году окончил Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина по специальности «Юриспруденция». Женат, воспитывает двоих детей.

Конкурс на замещение вакантной должности главы Комсомольского района объявили в марте. Обязанности главы Комсомольского района исполнял Фидарис Хабибуллин, который занимает должность заместителя. До этого главой района был Александр Кислов. Он покинул свой пост в марте 2021 года.

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Маргарита Головатенко