Глава исполкома Набережных Челнов представил коллективам двух новых руководителей

Фото: Фарид Салахов

Руководитель исполкома Набережных Челнов Фарид Салахов представил коллективам двух новых руководителей. Об этом он сообщил на своей странице в соцсетях.

Одним из них стал Ленар Ахметзянов, который теперь работает в должности главы Комсомольского района города.

В свою очередь, начальником правового управления исполкома назначена Елена Дерлюкова. Официально в эту должность она вступила сегодня, 10 апреля.

Фото: Фарид Салахов

— Оба руководителя компетентны, знают свое дело, любят наш город. После вуза начали свой путь в исполнительном комитете, где прошли путь от специалистов до руководителей, — прокомментировал назначения Салахов.

О назначении Ленара Ахметзянова на должность главы Комсомольского района Набережных Челнов «Реальное время» писало 7 апреля. До этого главой района был Александр Кислов. Он покинул свой пост в марте 2021 года.



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Айрат Назипов