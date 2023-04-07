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Главой Комсомольского района Челнов станет Ленар Ахметзянов

12:52, 07.04.2023
Главой Комсомольского района Челнов станет Ленар Ахметзянов
Фото: мэрия Челнов

Главой Комсомольского района Набережных Челнов назначат Ленара Ахметзянова, сообщили в мэрии города.

— Кандидат Ленар Ильдарович Ахметзянов соответствует квалификационным требованиям к вакантной должности главы администрации Комсомольского района и рекомендован для назначения на должность, — сказано в сообщении.

Ленар Ахметзянов родился 21 июня 1986 года в селе Кзыл-Яр Бавлинского района. С 2008 года работает в исполкоме. В мае 2015 года был назначен на должность начальника правового управления. В 2008 году окончил Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина по специальности «Юриспруденция». Женат, воспитывает двоих детей.

Конкурс на замещение вакантной должности главы Комсомольского района объявили в марте. Обязанности главы Комсомольского района исполнял Фидарис Хабибуллин, который занимает должность заместителя. До этого главой района был Александр Кислов. Он покинул свой пост в марте 2021 года.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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