Власти Набережных Челнов ищут нового главу для Комсомольского района
В Набережных Челнах объявили конкурс на замещение вакантной должности главы Комсомольского района. Об этом сообщает chelny-biz.ru.
Отмечается, что исполком ждет заявления от кандидатов до 4 апреля. Конкурсная комиссия рассмотрит их 7 апреля.
Обязанности главы Комсомольского района сейчас исполняет Фидарис Хабибуллин, который занимает должность заместителя. До этого главой района был Александр Кислов. Он покинул свой пост в марте 2021 года.
Как писало «Реальное время», Александр Кислов покинул пост по собственному желанию. Эту должность он занимал с 2016 года.
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