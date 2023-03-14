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Власти Набережных Челнов ищут нового главу для Комсомольского района

14:53, 14.03.2023
Власти Набережных Челнов ищут нового главу для Комсомольского района
Фото: realnoevremya.ru/Сергей Афанасьев

В Набережных Челнах объявили конкурс на замещение вакантной должности главы Комсомольского района. Об этом сообщает chelny-biz.ru.

Отмечается, что исполком ждет заявления от кандидатов до 4 апреля. Конкурсная комиссия рассмотрит их 7 апреля.

Обязанности главы Комсомольского района сейчас исполняет Фидарис Хабибуллин, который занимает должность заместителя. До этого главой района был Александр Кислов. Он покинул свой пост в марте 2021 года.

Фото: nabchelny.ru (на фото — Александр Кислов)

Как писало «Реальное время», Александр Кислов покинул пост по собственному желанию. Эту должность он занимал с 2016 года.

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Айрат Назипов
ОбществоВласть Татарстан

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