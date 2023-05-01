Дело экс-ректора КФУ Ильшата Гафурова передали в суд

Фото: пресс-служба Московских судов общей юрисдикции

Генпрокуратура утвердила обвинение по уголовному делу бывшего ректора КФУ Ильшата Гафурова, дело направили в суд, сообщает «Коммерсантъ».



Защита экс-ректора рассчитывает доказать, что он не был причастен к подстрекательству к двум покушениям на криминального авторитета Айдара Исрафилова и незаконно подвергся уголовному преследованию, поскольку его невиновность уже была установлена прокуратурой.

Материалы направлены в Савеловский райсуд Москвы. Дело уже распределено судье, однако дата слушаний пока не назначена.

Под стражей Ильшат Гафуров находится с декабря 2021 года. Его обвиняют в подстрекательстве к убийству елабужского бизнесмена Айдара Исрафилова в 1999 году. Вину арестованный наотрез отрицает, считает, что осужденные по делу ОПС «29 комплекс» оговаривают его.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко