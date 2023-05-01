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В Татарстане открылся дачный сезон — видео

18:24, 01.05.2023
В Татарстане открылся дачный сезон — видео
Фото: кадр видео/ТНВ

В Татарстане открылся дачный сезон — жители республики 1 мая уже охотно едут ухаживать за огородом, жарить шашлыки и проводить время на свежем воздухе, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Провести майские праздники на даче планирует каждый третий (35%) россиянин, согласно данным ВЦИОМ. Большинство (56%) планируют остаться дома или отправиться на отдых в другой город или село (9%).

Внутренний туризм на майских праздниках — одно из самых популярных направлений. Татарстан оказался на втором месте после Москвы по предпочтению у туристов. У самих татарстанцев в предпочтениях дачный отдых. По данным исследования, чем крупнее город, тем больше желающих отдыхать таким образом.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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