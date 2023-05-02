Юрист: готовить шашлык на даче можно на расстоянии 5 м от постройки

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

С 1 марта в правила противопожарного режима внесли изменения. Теперь приготовить еду на открытом огне или углях с использованием, например, мангала можно на расстоянии 5 м от постройки, рассказал в беседе с RT заслуженный юрист России Иван Соловьев.



Он указал, что в прежних правилах не учитывали, что в собственности граждан участки небольшой площади, разводить огонь можно было на расстоянии не менее 50 м от постройки:

— На практике получалось, что пожарить шашлыки дачник мог только посреди соседского участка, конечно, если на нем не было дома. А приготовить еду или сжечь листья на своем не мог: формально не позволяли правила.

Новые правила упрощают требования к приготовлению еды на огне и к использованию открытого огня для сжигания мусора на приусадебном участке. Приготовить еду на открытом огне или углях в том случае, если используется мангал, барбекю, шашлычница или печь, можно на расстоянии 5 м от постройки. К приспособлению нет ограничений по весу, размеру и виду, также неважно, покупное оборудование или самодельное.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Сжигать мусор, листву и сухие остатки на открытой местности теперь будет можно на расстоянии 15 м от жилых построек. Если же используется негорючая емкость, то расстояние сокращено вдвое — до 7,5 м. Однако следует учитывать и необходимые меры предосторожности: учитывать скорость ветра, и если он сильный, то от разжигания огня лучше воздержаться, а также не оставлять у огня без присмотра детей и не поручать им следить за огнем, — предупредил специалист.

В апреле татарстанцам напомнили о запрете приготовления шашлыков и иной пищи на открытом огне на даче и на природе, а также разведении костров, сжигании твердых бытовых отходов, сухой травы и мусора. Запрет действует с 17 апреля по 10 мая. Полный список территорий, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров доступен по ссылке.



Если же вашего населенного пункта или СНТ нет в этом перечне, то допускается приготовление пищи на открытом огне при обязательном соблюдении следующих требований:

расстояние от очага горения до зданий, построек для разведения открытого огня для приготовления пищи в мангалах, жаровнях должно быть не менее 5 м;

зона вокруг мангала до 2 м должна быть очищена от горючих материалов.

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Маргарита Головатенко