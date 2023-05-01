КПРФ готовит новый Трудовой кодекс с положением об окладе на уровне 85% от зарплаты

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

КПРФ готовит новую версию Трудового кодекса РФ, в котором закрепят, что оклад работников должен составлять как минимум 85%, сообщил первый зампредседателя ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин.



По его словам, в нынешний кодекс, принятый в 2001 году, было принято около 130 поправок. Новую версию разрабатывает рабочая группа с учеными-правоведами, практикующими юристами, представителями профсоюзов и трудовых коллективов, а еще депутатами всех уровней.

— Нынешняя система, когда компенсационные и стимулирующие выплаты могут составлять большую часть заработной платы, создает почти безграничные возможности для произвола со стороны администрации предприятий и учреждений. «Посадить на голый оклад» — самое распространенное наказание за любую нелояльность работника, будь то отказ от неоплачиваемой сверхурочной работы или «неправильные» политические взгляды. С этим нужно покончить, — приводит ТАСС слова депутата.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

Помощник президента, экс-министр экономического развития страны Максим Орешкин указывал, что на конец апреля 2023-го годовая инфляция в России составила около 2,5%. По его словам, вместе со снижением инфляции в России активно растут зарплаты: уровень зарплат в этом году по итогам апреля составит 10% в годовом выражении.



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Маргарита Головатенко