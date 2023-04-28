Центробанк считает полезным распространение адресной льготной ипотеки на «вторичку»

Банк России считает полезным распространить адресную льготную ипотеку на вторичный рынок недвижимости. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Она напомнила, что регулятор занимает позицию, согласно которой широкие льготные программы эффективны как антикризисная мера, но потом должны сворачиваться, после чего должен осуществляться переход к адресным программам:

— Потому что это адресная программа, это не поддержка застройщика, а поддержка конкретной категории людей. И неважно, как они улучшают свои жизненные условия, покупая жилье на первичном рынке или вторичном. Поэтому, на наш взгляд, можно было бы распространить на вторичный рынок, — приводит ее слова «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Глава Минстроя России Ирек Файзуллин в апреле обратился к застройщикам с предложением снизить цены на квартиры для стимуляции спроса по льготной ипотеке. Он считает, что у них есть такие резервы.

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Маргарита Головатенко