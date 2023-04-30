Президент Литвы рассказал об условии вступления Украины в НАТО
Украина не сможет вступить в НАТО до момента, пока не завершится вооруженный конфликт на ее территории. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа в интервью итальянской газете la Repubblica.
— Это было бы слишком сложно. Мы это осознаем, и сами украинцы знают об этом. Мы должны перейти к практической фазе, определить этапы и формулы, как действовать, когда конфликт завершится, — отметил он.
Науседа надеется, что предстоящий саммит альянса позволит выработать дорожную карту по вступлению Украины.
— Скажу откровенно, в Вильнюсе это будет самый сложный пункт. Литва настаивает на амбициозной повестке дня, но некоторые страны все еще не решаются подавать Зеленскому громкие сигналы на этот счет, — подчеркнул политик.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба потребовал от НАТО до конца этого года объявить сроки вступления Киева в альянс. По его словам, НАТО следовало бы представить сроки вступления Украины в альянс в ходе предстоящего саммита альянса в Вильнюсе в июле либо позднее в течение 2023 года.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым