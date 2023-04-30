Президент Литвы рассказал об условии вступления Украины в НАТО

Украина не сможет вступить в НАТО до момента, пока не завершится вооруженный конфликт на ее территории. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа в интервью итальянской газете la Repubblica.

— Это было бы слишком сложно. Мы это осознаем, и сами украинцы знают об этом. Мы должны перейти к практической фазе, определить этапы и формулы, как действовать, когда конфликт завершится, — отметил он.

Фото: flickr.com

Науседа надеется, что предстоящий саммит альянса позволит выработать дорожную карту по вступлению Украины.

— Скажу откровенно, в Вильнюсе это будет самый сложный пункт. Литва настаивает на амбициозной повестке дня, но некоторые страны все еще не решаются подавать Зеленскому громкие сигналы на этот счет, — подчеркнул политик.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба потребовал от НАТО до конца этого года объявить сроки вступления Киева в альянс. По его словам, НАТО следовало бы представить сроки вступления Украины в альянс в ходе предстоящего саммита альянса в Вильнюсе в июле либо позднее в течение 2023 года.

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Елизавета Пуншева