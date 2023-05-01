Гастроэнтеролог дала советы по выбору мяса для шашлыка

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

При выборе мяса для шашлыка нужно обращать внимание на его запах и внешний вид. Не стоит покупать уже маринованный продукт. Также лучше покупать его на рынках или в магазинах. Об этом «Газете.Ru» рассказала кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

По ее словам, главное — не покупать мясо на стихийных ярмарках, в машинах на дорогах или по объявлению в интернете.

— Эта продукция не проходит ветеринарно-санитарной экспертизы и может быть заражена патогенными бактериями. Съев шашлык из такого мяса, можно заболеть сальмонеллезом, бруцеллезом, трихинеллезом и другими опасными для жизни инфекциями. Лучше покупать мясо в магазинах и на рынках, где у продавцов требуют документы, подтверждающие безопасность продукта, — отметила она.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Также необходимо обращать внимание на запах и внешний вид мяса. Свежее мясо равномерного цвета, не слишком темное и без пятен. Жир не должен быть ярко-желтым или бурым.

— Попросите продавца слегка надрезать выбранный кусок и проследите, что сок не мутный. Аромат мяса должен быть приятным. Если запах или внешний вид вызывает даже малейшие подозрения — от покупки лучше отказаться, — подчеркнула специалист.

Кроме того, гастроэнтеролог порекомендовала мариновать мясо исключительно самостоятельно. В промышленном маринаде зачастую много соли, жира и добавок.

— Смесь приправ помогает замаскировать некачественное мясо, делает его более презентабельным и отбивает тухлый запах. Это может привести к отравлению. Поэтому лучше мясо мариновать самим — с помощью любимых специй и без большого количества соли и уксуса, — заключила Кашух.

Татарстанцам напомнили о запрете приготовления шашлыков и иной пищи на открытом огне на даче и на природе, а также разведении костров, сжигании твердых бытовых отходов, сухой травы и мусора. Запрет действует с 17 апреля по 10 мая. Полный список территорий, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, — здесь.

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Елизавета Пуншева