Гутерриш и Эрдоган обсудили продление и расширение зерновой сделки

Фото: ООН/С.Дюжаррик

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщили в офисе генсека всемирной организации.

Стороны обсудили продление и расширение зерновой сделки.

Гутерриш и Эрдоган обменялись мнениями о том, как «как гарантировать усовершенствование, расширение и продление черноморской инициативы и выполнение меморандума о взаимопонимании между Российской Федерацией и Секретариатом ООН о содействии продвижению российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки», сказано в заявлении.

Накануне глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что проблемы с российской частью зерновой сделки возникают из-за США и Великобритании. Он отметил, что Эрдоган получил письмо с дорожной картой ООН по преодолению этих проблем. Она предполагает участие турецких банков, которые будут участвовать в финансовых операциях. Но Турция ждет гарантий, что эти кредитные учреждения не попадут под санкции.

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Илина Хакимова