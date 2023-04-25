Гутерреш передал Лаврову письмо для Путина по вопросам зерновой сделки

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш передал главе МИД России Сергею Лаврову письмо для Владимира Путина по вопросу продления зерновой сделки.



— Генеральный секретарь рассказал о тех усилиях, которые он предпринимает, чтобы российскую часть этой сделки максимально продвинуть. Пока прогресс, прямо скажем, не очень сильно заметен, — подчеркнул Лавров.

Он подтвердил, что Гутерреш действительно передал российской стороне свои соображения в виде письма, однако оно требует изучения. Лавров также рассказал, что Москва не наблюдает желания западных стран выполнять условия, необходимые для успешной реализации инициативы.

Генсек ООН же в ответ заявил, что принял к сведению беспокойство России по поводу исполнения российской части согласия. Гутерреш представил подробный отчет об уже достигнутом прогрессе в этом отношении и вновь заявил о приверженности ООН продолжению работы по решению остающихся вопросов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что продление зерновой сделки не может продолжаться без выполнения требуемых условий.

22 июля 2022 году представители России, Турции, Украины и ООН заключили зерновую сделку, предполагающую вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. С 18 марта сделку было решено продлить еще на 60 дней — до 18 мая.



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Илина Хакимова