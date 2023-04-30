Татарстанца подозревают в нанесении знакомому 8 ножевых ранений

Фото: СУ СК России по Татарстану

54-летнего татарстанца подозревают в покушении на убийство своего знакомого, об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий. На подозреваемого возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Следствие считает, что мужчина (который ранее уже привлекался к уголовной ответственности) пришел в гости к 57-летнему знакомому. Далее между ними произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес потерпевшему 8 ножевых ранений.

После этого подозреваемый попросил жителей соседнего дома вызвать медиков, потерпевшему была оказана помощь.



Причастность к совершению преступления подозреваемый признал частично. Судом по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Фото: realnoevremya.ru

— Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, — добавили в пресс-службе.

В начале недели 32-летнего жителя Казани заподозрили в убийстве своего дяди — тело 58-летнего мужчины со следами побоев нашли в квартире одного из домов по улице Гвардейской. Как считает следствие, между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого племянник стал бить дядю деревянным стулом по различным частям тела. Мужчина скончался на месте.



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Илина Хакимова