Казанца заподозрили в убийстве дяди деревянным стулом

Фото: СУ СК России по Татарстану

32-летнего жителя Казани заподозрили в убийстве своего дяди — тело 58-летнего мужчины со следами побоев нашли в квартире одного из домов по улице Гвардейской, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.



Как считает следствие, племянник пришел к дяде в гости и они стали распивать спиртное. В какой-то момент между мужчинами произошел конфликт. Тогда племянник стал бить дядю деревянным стулом по различным частям тела. Мужчина скончался на месте.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане под суд пойдет 60-летний мужчина, подозревающийся в покушении на убийство сожительницы. Между подозреваемым и потерпевшей тоже произошел конфликт в ходе совместного распития спиртных напитков.



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Маргарита Головатенко