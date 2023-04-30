В Казани рядом с молкомбинатом произошел пожар
Сегодня днем в Советском районе Казани рядом с молочным комбинатом наш корреспондент увидел столб дыма. Позже в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану нашему изданию сообщили, что произошло горение мусора.
Мусор загорелся на открытой площадке на перекрестке Халитова — Журналистов. Угрозы соседним строениям — нет.
В пресс-службе добавили, что пожарным удалось ликвидировать пожар.
Напомним, что сегодня в России отмечается День пожарной охраны, ей исполнилось 374 года. Только за прошедший год силами пожарных потушено порядка 352 тыс. пожаров и спасено около 29 тыс. человеческих жизней.
В Казани в пятницу загорелся подвал бизнес-центра по улице Тази Гиззата, 6/31. Пожарные обнаружили очаг пожара на площади 5 кв. м, после чего успешно его ликвидировали. Пострадавших нет.
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