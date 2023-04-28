В Казани произошел пожар в бизнес-центре по улице Тази Гиззата

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

В Казани утром 28 апреля в подвале бизнес-центра по улице Тази Гиззата, 6/31 произошел пожар. До приезда пожарных подразделений самостоятельно эвакуировались из здания 20 человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.



Сообщение о задымлении поступило 28 апреля в 9.19. Пожарные обнаружили очаг пожара на площади 5 кв. м в подвале. На тушение подали один ствол РСК-50.

В 10.05 пожарные ликвидировали открытое горение. Пострадавших в происшествии нет.

В Буинске 18 апреля загорелась кровля зерносклада на территории ОАО «Буинский элеватор». Огонь охватил крышу одноэтажного пустого здания, размерами в плане 150х20 м. Пожар локализовали спустя 12 минут с момента вызова.

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Маргарита Головатенко