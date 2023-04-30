Володин анонсировал парламентскую конференцию «Россия — Латинская Америка»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин анонсировал, проведение международной парламентской конференции «Россия — Латинская Америка», которая пройдет с 30 сентября по 2 октября. Он также заявил о том, что пригласил спикера парламента Кубы.

— С 30 сентября по 2 октября запланировано проведение большой международной парламентской конференции «Россия — Латинская Америка». Приглашаем вас возглавить делегацию от парламента Кубы и посетить Российскую Федерацию, — сказал Володин на встрече со спикером Национальной ассамблеи народной власти и Государственного совета республики Эстебаном Ласо Эрнандесом.

Сейчас делегация Госдумы во главе со спикером палаты Вячеславом Володиным находится на Кубе с официальным визитом, напоминает «РИА Новости».

Ранее стало известно, что Куба рассчитывает, что уже в этом году туристы могут расплачиваться на острове картами «Мир».



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Илина Хакимова