Минобороны России подготовило проект о формировании личных дел призывников с помощью «Госуслуг»

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Минобороны России подготовило проект постановления правительства о внесении изменений в положение о призыве россиян на военную службу. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

— В предлагаемой редакции <...> предусматривается использование в деятельности военных комиссариатов современных информационных ресурсов и систем, в том числе государственного информационного ресурса, содержащего сведения о гражданах, необходимые для актуализации документов воинского учета <...>, — говорится в пояснительной записке.

Согласно этому документу, военкоматы смогут использовать данные портала госуслуг, государственных информационных систем регионов в сфере здравоохранения и системы межведомственного электронного взаимодействия для формирования электронных личных дел призывников.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Напомним, в России рассылку электронных повесток военнообязанным гражданам могут протестировать уже в этот весенний призыв, но в таком случае их должны будут продублировать традиционным способом вручения.



О том, что тестовая рассылка повесток через портал «Госуслуги» начнется уже во время весеннего призыва, 17 апреля рассказал военный комиссар Москвы Максим Локтев. При этом он уточнил, что «порядок направления граждан на военную службы остался тот же самый».



Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон об электронных повестках для военнообязанных 14 апреля. Согласно документу, их военнообязанным будут направлять в письменной форме с дублированием в электронном формате. Электронная повестка будет считаться врученной с момента ее размещения в личном кабинете гражданина на «соответствующем информационном ресурсе, в информационной системе».

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Максим Кокунин