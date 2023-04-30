Рейтинг дефолта эмитента Франции понизился до уровня «АА-»

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Франции в иностранной валюте до «АА-» со стабильным прогнозом. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что одной из основных причин отрицательных изменений этого показателя агентство назвало реакцию, вызванную реформами правительства президента Франции Эммануэля Макрона.

— Политический тупик и (иногда насильственные) социальные движения представляют риск для программы реформ Макрона и могут создать почву для более экспансивной фискальной политики или отмены предыдущих реформ, — сообщает Fitch.

Президент Франции Эммануэль Макрон и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен посетили Пекин с целью уговорить лидера Китая Си Цзиньпина призвать его российского коллегу Владимира Путина к «разумной позиции» по Украине, считают политологи и мировые СМИ. Как рассказал замдиректора Общества развития русского просвещения «Двуглавый орел» Артур Атаев, от этой поездки было странно ожидать прорывов, а Макрон исполнил роль посыльного США.

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Максим Кокунин