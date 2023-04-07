Политолог: Макрон в Китае исполнил роль посыльного США

Президент Франции Эммануэль Макрон и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен посетили Пекин с целью уговорить лидера Китая Си Цзиньпина призвать его российского коллегу Владимира Путина к «разумной позиции» по Украине, считают политологии и мировые СМИ. Как сообщил ФАН российский аналитик, замдиректора Общества развития русского просвещения «Двуглавый орел» Артур Атаев, от этой поездки было странно ожидать прорывов, а Макрон исполнил роль посыльного США.



Целью визита было добиться того, чтобы Россия допустила возможность переговоров с Киевом и отказалась от размещения тактического ядерного оружия в Белоруссии. Однако, как отмечают американские СМИ, европейская делегация в Китае была откровенно унижена.

— Китай готов вместе с Францией обратиться к международному сообществу с призывом оставаться рациональным и спокойным, — заявил китайский лидер, и это означало призыв прекратить накачивать ВСУ оружием и присоединиться к мирному плану Пекина по Украине. Макрон призвал Си не делать поставки в Россию, которые помогли бы ей в конфликте на Украине. В ответ Си прямо показал, что этот конфликт — не его дело.

Подписывая с ЕС договор на покупку 160 самолетов Airbus, глава КНР тонко намекнул, что Париж и Брюссель сегодня явно не готовы наказывать Пекин санкциями за поддержку позиции России.

Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен сообщила, что китайский лидер обещал пообщаться с Зеленским, «когда сложатся соответствующие условия», но не сообщил, когда это будет. Как считают эксперты, Китай ясно дал понять, что Запад сейчас не в том статусе, чтобы давать указания Китаю по украинскому конфликту. Он не имеет полномочий перекидывать часть ответственности за его продолжение на КНР.



— Стоит отдельно взглянуть на то, как теперь действует коллективный Запад. Раньше у него были специальные «политические коммивояжеры» уровня Збигнева Бжезинского, Уоррена Кристофера или Франка-Вальтера Штайнмайера. То есть это была полноценная «челночная дипломатия» посредством фигур, имеющих как минимум опыт главы МИДа или госсекретаря. А сейчас мы видим, как президент Франции, ядерной державы, выполняет функции посыльного для Соединенных Штатов, — подчеркнул политолог Артур Атаев.

Фото: kremlin.ru

Накануне издание Politico сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон во время поездки в Пекин не смог убедить лидера КНР Си Цзиньпина изменить позицию по Украине.

В середине февраля Макрон заявил, что его страна никогда не выступала за разгром России. Он добавил, что это никогда не было и никогда не будет позицией Франции. А две недели назад экс-президент Франции Франсуа Олланд признался в обмане России. Он подтвердил, что Минские соглашения позволили Украине выиграть время.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко