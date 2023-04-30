Генштаб Белоруссии: армия начала учения из-за напряженной ситуации у границ

Фото: realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил — первый заместитель министра обороны Белоруссии Виктор Гулевич заявил, что интенсивные учения в армии республики связаны с напряженной ситуацией у границ. Об этом сообщает «РИА Новости».

— Боевая подготовка является основной составляющей деятельности войск. Также накладывается та напряженная обстановка, которая складывается у границ нашей страны. Мы вынуждены реагировать на недружественных шаги наших соседей, которые проводят интенсивные мероприятия по боевой подготовке. И наши вооруженные силы поддерживают тонус на достаточно высоком уровне, — сказал он.

Силовой блок Белоруссии находится в полной боевой готовности и готов реагировать на сложную обстановку в восточноевропейском регионе. Об этом еще в декабре заявил государственный секретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович.



— Мы готовы к реагированию на ситуацию в этой сложной военно-политической обстановке, которая сегодня складывается, к сожалению, не только в мире, но и в восточноевропейском регионе коллективной безопасности вокруг границ Республики Беларусь, — сказал он.

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Максим Кокунин