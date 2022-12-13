Совбез Белоруссии: силовой блок готов реагировать на сложную обстановку в регионе

Силовой блок Белоруссии находится в полной боевой готовности и готов реагировать на сложную обстановку в восточноевропейском регионе, заявил государственный секретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович.



— Мы готовы к реагированию на ситуацию в этой сложной военно-политической обстановке, которая сегодня складывается, к сожалению, не только в мире, но и в восточноевропейском регионе коллективной безопасности вокруг границ Республики Беларусь, — сообщил Вольфович телеканалу «Беларусь 1».

Он также подчеркнул, что в стране на прошлой неделе была проведена проверка сил и средств, которые применяются в контртеррористической деятельности и противодействии массовым беспорядкам. Тем не менее Вольфович указал, что все же «есть, конечно, над чем поработать в будущем».



Госсек также рассказал, что внезапная проверка боевой готовности армии страны, которая началась сегодня, — продолжение мероприятий, организованных на прошлой неделе.



— В случае обострения обстановки, если ситуация будет развиваться, конечно, будут включаться в действие уже вооруженные силы непосредственно. Те силы и средства, которые в первую очередь в постоянной готовности — сегодня они проверяются, в последующем основные оборонительные силы, — резюмировал Вольфович.

В октябре глава МИД Белоруссии Владимир Макей сообщил о введении на территории республики режима контртеррористической операции. В том же месяце президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что в Литве, Польше и Украине началась подготовка боевиков. Белорусский лидер отметил, что они из числа белорусских радикалов, а их заявленная цель — проведение организаций военного мятежа, диверсий и терактов на территории республики.

МВД Беларуси сегодня заявил, что на территории Литвы и Польши создается военизированное экстремистское формирование «Посполитое решение» и входящих в него структурных подразделений — «хоругвей».

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Илина Хакимова