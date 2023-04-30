Президент Турции рассказал о своем самочувствии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что состояние его здоровья стало намного лучше. Об этом сообщает «РИА Новости».

Напомним, во вторник Эрдоган давал интервью местным телеканалам в прямом эфире, и оно внезапно было прервано из-за того, что президенту стало плохо. После длительной паузы он вернулся в эфир и сообщил, что подхватил желудочный грипп.

Вчера утром сообщалось, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провел телефонный разговор с Эрдоганом. Стороны обсудили продление и расширение зерновой сделки.

Гутерриш и Эрдоган обменялись мнениями о том, как «как гарантировать усовершенствование, расширение и продление черноморской инициативы и выполнение меморандума о взаимопонимании между Российской Федерацией и Секретариатом ООН о содействии продвижению российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки», говорилось в заявлении.

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Максим Кокунин