«Ак Барс» после выравнивания счета хоккеистами ЦСКА вновь выходит вперед
Казанский «Ак Барс» вновь выходит вперед в сегодняшнем финальном матче серии за Кубок Гагарина против московского ЦСКА. Вторую шайбу в ворота столичного клуба забросил Дмитрий Воронков. Счет — 2:1.
Счет в сегодняшней игре открыл казанский хоккеист Кирилл Петров, однако вскоре «красно-синие» смогли отыграться.
Посмотреть на игру приехали первый президент и Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев, мэр Казани Ильсур Метшин, генеральный директор «Татнефти», президент «Ак Барса» Наиль Маганов, а также руководитель администрации президента Асгат Сафаров.
Говоря о серии игр «Ак Барс» — ЦСКА, стоит отметить, что 17 апреля казанцы обыграли столичную команду со счетом 4:1. После этого во втором матче финала Кубка Гагарина москвичи смогли отомстить, выиграв у «барсов» — 0:3. В четвертом матче «красно-синие» только улучшили свое преимущество — 1:2. Однако уже в пятом матче спортсмены из Татарстана одержали победу (2:1), а в шестом и вовсе сравняли счет в серии, обыграв «армейцев» со счетом 0:3. В сегодняшнем мачте выяснится, кто станет обладателем кубка.
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