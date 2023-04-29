ВРП Татарстана по итогам I квартала 2023 года составил 945 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Валовой региональный продукт Татарстана по итогам первого квартала текущего года оценивается на уровне 945 млрд рублей, что составляет 101,9% к уровню соответствующего периода 2022 года. Об этом заявил министр экономики республики Мидхат Шагиахметов на совещании в Доме правительства.

По его словам, объем строительных работ за данный период составил 81,9 млрд, или 120%, объем сельскохозяйственной продукции — 52,8 млрд, или 103,6%, промышленное производство — 972,1 млрд, или 100,3%, инвестиции в основной капитал — 154 млрд, или 109%.

Как отметил министр, на сегодняшний день в Татарстане осуществляют деятельность около 170 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. По этому показателю рост с начала года составил 2,7%, или 4,5 тысячи предпринимателей. В МСП занято свыше 784 тысяч человек, рост — 2,2%.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, валовой региональный продукт Татарстана по итогам 2022 года составил 3,865 трлн рублей. Задача республики на 2023 год — достичь ВРП в размере 4 триллионов рублей.

Аналитическая служба «Реального времени» проанализировала прогнозы показателей объемов валового регионального продукта российских регионов и составила на их основе топ-10 самых сильных экономик страны, куда вошел Татарстан. В рейтинг также попали Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий округа.



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Максим Кокунин