В Казани на две ночи ограничат движение автомобилей на участке проспекта Победы

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

В Казани временно ограничат движение транспорта на проспекте Победы вблизи пересечения с улицей Закиева. Это связано со строительством надземного пешеходного перехода, сообщили в мэрии.

С 22:00 30 апреля до 05:00 1 мая движение ограничат на проспекте Победы возле дома №139 корп.2 в направлении улицы Закиева.

С 22:00 1 мая до 05:00 2 мая будет закрыт участок проспекта Победы вблизи здания №1 по улице Закиева в направлении улицы Сахарова.

Фото: google maps (скриншот)

По этой причине 30 апреля и 1 мая трамваи маршрутов №5 и 5а будут курсировать до 23:00.

В начале марта на проспекте Победы уже установили первый надземный пешеходный переход. Он расположен на пересечении с улицей Минской.



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Айрат Назипов