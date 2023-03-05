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На проспекте Победы в Казани установили пешеходный надземный переход

15:57, 05.03.2023 2
На проспекте Победы в Казани установили пешеходный надземный переход
Фото: мэрия Казани

Ночью в Казани на проспекте Победы установили пешеходный надземный переход. Об этом сообщает мэрия.

— Перевозят его отдельными секциями. Выглядит футуристично, но главное — это функционально, — рассказали в пресс-службе.

В мэрии добавили, что работы на участке пока продолжаются. И обещали информировать о каких-либо изменениях.

Фото: мэрия Казани

Напомним, на проспекте Победы в столице Татарстана идет к завершению строительство двух надземных пешеходных переходов. Их сооружают напротив ЖК «Победа» и «Мегастроя», по обе стороны от пересечения со строящимся Вознесенским трактом. Подробности можно прочитать в большом материале «Реального времени».

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Айрат Назипов
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 05 мар
    А лифы потом сопру или уже ????
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  • Анонимно 08:04
    Только проблемы с этими надземными переходами. Лифты не работают, пешком преодолевать трудно (я пенсионер).
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