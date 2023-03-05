На проспекте Победы в Казани установили пешеходный надземный переход

Фото: мэрия Казани

Ночью в Казани на проспекте Победы установили пешеходный надземный переход. Об этом сообщает мэрия.

— Перевозят его отдельными секциями. Выглядит футуристично, но главное — это функционально, — рассказали в пресс-службе.

В мэрии добавили, что работы на участке пока продолжаются. И обещали информировать о каких-либо изменениях.

Фото: мэрия Казани

Напомним, на проспекте Победы в столице Татарстана идет к завершению строительство двух надземных пешеходных переходов. Их сооружают напротив ЖК «Победа» и «Мегастроя», по обе стороны от пересечения со строящимся Вознесенским трактом. Подробности можно прочитать в большом материале «Реального времени».



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Айрат Назипов