С начала эпидемического сезона в Татарстане выявили почти 5,7 тысячи случаев гриппа

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане с начала эпидемического сезона выявили более 5,5 тысячи случаев заражения гриппом. Сейчас заболеваемость им активно снижается, сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина.



— Всего же с начала эпидемического сезона зарегистрировано 5 685 случаев гриппа. Из них 50% — это грипп B и также 50% — это грипп А. То есть структура за текущий сезон получилась равнозначной между гриппами А и В, — сказала она.

На сегодняшний день доля гриппа в структуре положительных находок вирусов, циркулирующих в Татарстане, снизилась до 10%. За 16-ю неделю выявили 13 случаев заражения им.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Любовь Авдонина уточнила, что всего за 16 недель в республике зарегистрировали 9,4 тысячи случаев гриппа и острых вирусных респираторных инфекций. Это на 44% ниже эпидемического порога.

На сегодня эпидемический сезон по гриппу и ОРВИ в Татарстане завершился, констатировала Любовь Авдонина. Несмотря на это, продолжатся утренние фильтры в школах. С 1 сентября 2022 года через них не прошли 14 557 детей.

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Татьяна Демина