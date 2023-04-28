Утренний фильтр с начала учебного года в школах Татарстана не прошли 14 557 детей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

С начала текущего учебного года в Татарстане утренний фильтр в школах не прошли 14 557 несовершеннолетних с симптомами ОРВИ или температурой. Такие данные озвучила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина.

— Несмотря на то, что сезон гриппа и ОРВИ завершился, фильтры в образовательных организациях не завершаются, мы их продолжаем. И всего с 1 сентября 2022 года на фильтрах в образовательных организациях по причине либо симптомов острых вирусных респираторных инфекций, либо температуры было отстранено от посещения занятий 14 557 детей, — сказала она.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По состоянию на 31 марта число не допущенных до занятий школьников в Татарстане составляло 14 451. За аналогичный период предыдущего учебного года утренний фильтр не прошли около 53 тысяч несовершеннолетних, то есть почти в 4 раза больше.

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Татьяна Демина