Глава Минфина: разовый взнос бизнеса в бюджет можно будет выплатить в размере 5%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Разовый взнос бизнеса в бюджет можно будет выплатить в размере 5% в 2023 году или 10% в 2024 году, заявил глава Минфина РФ Силуанов, сообщает ТАСС.



Законопроект о взносе сегодня будет направлен Минфином на согласование в профильные ведомства и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). В ближайшее время документ будет направлен в правительство РФ.

Силуанов сообщил, что дополнительно точечное снижение сбора для каких-либо компаний не обсуждается.

В марте Силуанов заявлял, что считает разовый взнос бизнеса в бюджет справедливым:

— А чего же несправедливого, если мы видим, что прибыль, по сравнению с обычными нормальными уровнями, выросла в 2—3 раза. Если брать объемы прироста прибыли и того, сколько мы рассчитываем получить, то это совершенно мизерные суммы.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Минфин ожидает поступления допсбора в бюджет в размере около 300 млрд рублей.

Ставка разового сбора в российский бюджет со сверхприбыли бизнеса за 2021—2022 годы составит около 5%. Юридически поправка, которой будет введен дополнительный сбор, вступит в силу с 2024 года, однако фактически Минфин ждет поступлений уже в 2023 году.

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Маргарита Головатенко