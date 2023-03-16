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Минфин России прогнозирует ставку разового сбора с бизнеса в районе 5% от сверхприбыли

16:15, 16.03.2023
Минфин России прогнозирует ставку разового сбора с бизнеса в районе 5% от сверхприбыли
Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Ставка разового сбора в российский бюджет со сверхприбыли бизнеса за 2021—2022 гг. составит около 5%. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

— Мы сейчас примерно прогнозируем ставку порядка 5%, будем рассматривать ее с тем, чтобы примерно уложиться в те параметры, которые мы определили по пополнению бюджета, — передает его слова «Интерфакс».

Юридически поправка, которой будет введен дополнительный сбор, вступит в силу с 2024 года, однако фактически Минфин ждет поступлений уже в 2023 году.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Мы будем проговаривать вопрос с парламентариями, чтобы в весеннюю сессию эта инициатива была законодательно определена, — отметил министр.

Минфин ожидает поступления допсбора в бюджет в размере около 300 млрд рублей.

В феврале глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что власти РФ согласовали с бизнесом единовременный платеж в качестве обязательного. Он отмечал, что неизвестно, как считать «сверхдоход» компаний, когда он «по сути сверхдоходом не является».

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Айрат Назипов
Экономика

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