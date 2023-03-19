Министр финансов России считает справедливым разовый взнос бизнеса в бюджет

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Глава Минфина России Антон Силуанов поделился своим мнением относительно единоразового взноса бизнеса в федеральный бюджет. Он заявил, что это справедливо.

— А чего же несправедливого, если мы видим, что прибыль, по сравнению с обычными нормальными уровнями, выросла в 2—3 раза. Если брать объемы прироста прибыли и того, сколько мы рассчитываем получить, то это совершенно мизерные суммы, — сказал он в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на «России 1».

Минфин ожидает поступления допсбора в бюджет в размере около 300 млрд рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Ставка разового сбора в российский бюджет со сверхприбыли бизнеса за 2021—2022 годы составит около 5%. Юридически поправка, которой будет введен дополнительный сбор, вступит в силу с 2024 года, однако фактически Минфин ждет поступлений уже в 2023 году.



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Айрат Назипов