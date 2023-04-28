Министерства Татарстана по итогам марта заработали 2,6 млрд рублей
Минздрав Татарстана по итогам марта оказал населению услуг на 1,28 млрд рублей — ведомство традиционно демонстрирует самый высокий показатель среди остальных, согласно данным, опубликованным Минфином Татарстана.
Министерства республики суммарно заработали 2,6 млрд рублей. План, установленный на 2023 год, составляет 11,024 млрд рублей.
После Минздрава наибольшие показатели демонстрируют республиканские Минобрнауки — 481,9 млн рублей и Минкульт — 395,1 млн рублей. Пятерку замкнули Минлесхоз — 187 млн рублей и Минцифры — 121,4 млн рублей.
Далее по министерствам мартовские показатели сложились следующие:
- Минстрой РТ — 63,4 млн рублей;
- Минтрудсоцзащиты РТ — 55,3 млн рублей;
- Минспорт РТ — 36,9 млн рублей;
- Минмолодежи РТ — 22,3 млн рублей;
- МЧС РТ — 5,4 млн рублей;
- Минпромторг РТ — 2,5 млн рублей;
- Минэкономики РТ — 1 млн рублей;
- Минэкологии РТ — 452,7 тысячи рублей;
- Минсельхозпрод РТ — 0.
За первый месяц нынешнего года все министерства суммарно заработали 797 млн рублей. Больше всех заработало Министерство здравоохранения Татарстана — 359,5 млн рублей.
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