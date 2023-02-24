С начала года Минздрав и Минобрнауки Татарстана принесли бюджету республики 522 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Минфин Татарстана опубликовал свежие данные по министерствам и ведомствам республики об объеме вырученных денег от оказания платных услуг населению с начала года.

За первый месяц нынешнего года все министерства суммарно заработали 797 млн рублей. Больше всех заработало министерство здравоохранения Татарстана. На последнем месте с нулевым доходом — Минсельхозпрод РТ.

Отдельно по министерствам показатели за январь следующие:

Минздрав РТ — 359,5 млн рублей;

Минобрнауки РТ — 162,5 млн рублей;

Минкульт РТ — 157,7 млн рублей;

Минлесхоз РТ — 36,4 млн рублей;

Минцифры РТ — 31,6 млн рублей;

Минтрудсоцзащиты РТ — 16,8 млн рублей;

Минстрой РТ — 15,3 млн рублей;

Минспорт РТ — 9,9 млн рублей;

Минмолодежи РТ — 5,3 млн рублей;

Минпромторг РТ — 880,7 тысячи рублей;

МЧС РТ — 721 тысяча рублей;

Минэкономики РТ — 500 тысяч рублей;

Минсельхозпрод РТ — 0.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

По плану властей за 2023 год все ведомства должны заработать 11 млрд рублей. При этом в в конце декабря министерства суммарно перевыполнили установленный на 2022 год план по бюджету. За год они должны были заработать как минимум 10,07 млрд рублей, тогда как министерства принесли бюджету 10,159 млрд рублей. Таким образом, план был перевыполнен на 0,9%.



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Айрат Назипов