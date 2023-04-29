Сегодня в Казани ожидается сильный ветер и до +25 градусов

В субботу, 29 апреля, в Казани ожидается переменная облачность без существенных осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани потеплеет до 23—25 градусов. В целом по Татарстану ожидается от +21 до +26°С.



Синоптики также прогнозируют в Казани восточный, юго-восточный ветер порывами 5—10 м/с. Местами они могут усиливаться до 14 м/с.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По данным Гидрометцентра Татарстана, в республике теплая погода сохранится и в начале мая. Днем температуры воздуха будут достигать +26 градусов.



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Татьяна Демина