На KazanForum обсудят опыт диалога между религиозными организациями России и стран исламского мира

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

При подготовке к Международному экономическому форуму «Россия — Исламский мир: KazanForum 2023» также ведется работа по организации сопутствующих мероприятий. Среди них специальное заседание Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» с повесткой дня «Россия — Исламский мир: традиционные духовно-нравственные ценности как основа межрелигиозного сотрудничества».

— В рамках него будут рассмотрены вопросы продвижения опыта диалога между религиозными организациями России и государств исламского мира в целях дальнейшего сближения наших общих религиозных и нравственных ценностей: соблюдения гуманности и братства между религиями и культурами, а также дружбы между народами. Мы ожидаем, что в заседании примут участие высокие российские и зарубежные участники, — сказал раис Татарстана Минниханов.

Еще одним важным мероприятием станет дискуссия «Роль всемирного культурного наследия ЮНЕСКО в устойчивом развитии регионов» с участием министров культуры зарубежных стран. Продолжается работа и по наполнению выставочной площадки Russia Halal expo.

— Считаю целесообразным провести работу по обеспечению подписания многосторонних соглашений в рамках форума. Повысить статус мероприятия должно участие международных и российских госкорпораций в качестве генеральных партнеров форума. Я прошу Минпромторг оказать содействие в привлечении не менее трех международных и пяти российских госкорпораций, — сказал Рустам Минниханов.

На сегодняшний день участие в форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum 2023» подтвердили представители 65 стран и 30 регионов России. Для участия в нем прибудут зарубежные министры и дипломаты.



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Максим Кокунин