Microsoft предлагает российским компаниям продлевать лицензии на софт

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Microsoft пытается сохранить присутствие на российском рынке и предлагает не попавшим под санкции СЩА компаниям продолжать сотрудничество, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собственные данные.



— Microsoft не хочет терять российских клиентов, поэтому не закрывает российское юрлицо и пытается найти возможности продолжить поддержку ПО и его обновления, — сообщил источник в IT-отрасли.

По данным издания, предложения о продлении лицензии на софт получили порядка 1 тысячи организаций.

Фото: pixabay.com

В течение какого-то времени Microsoft сможет сохранить влияние на российский бизнес, считает директор R&D-центра IVA Technologies Виктор Петров. По его словам, некоторые заказчики не могут использовать другие операционные системы и офисное ПО из-за отсутствия бюджета и аналогов, но постепенно компании РФ будут переходить на отечественные решения из-за технологической политики правительства РФ.

Государственные заказчики в России почти полностью прекратили закупку операционной системы (ОС) Microsoft Windows. В 2022 году на нее потратили 57 млн рублей, что меньше показателя 2021 года на 82%. Снижение закупок объясняют переходом заказчиков на отечественные ОС.



4 марта 2022 года Microsoft объявила, что уходит с российского рынка в связи с проведением военной операции России на Украине. Корпорация приостановила продажи товаров и предоставление услуг на территории РФ.

В феврале СМИ указывали на возможные проблемы при использовании браузеров у пользователей систем Windows 7 и 8.1 из-за прекращения поддержки.

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Маргарита Головатенко