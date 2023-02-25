«Известия»: у пользователей Windows 7 и 8.1 могут возникнуть проблемы с браузерами

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Пользователи систем Windows 7 и 8.1 могут столкнуться с проблемами при использовании браузеров из-за прекращения поддержки. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в отрасли.

— Пользователям это грозит тем, что часть сайтов либо перестанет открываться, либо это будет происходить некорректно. Также есть риски утечки персональных данных. Это особенно тревожно, учитывая обнаружения постоянных уязвимостей в Chrome, — рассказал один из источников.

Также по словам эксперта по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Бориса Ларина, старые браузеры наиболее подвержены взлому. Злоумышленники могут получить полный контроль над компьютером благодаря средствам удаленного исполнения кода.

Эксперты считают, что различные проблемы могут возникнуть у 50 или 60 миллионов пользователей компьютерных браузеров.

Фото: flickr.com

Напомним, компания Microsoft 10 января выпустила последнее обновление для системы Windows 7 и Windows 8.1. Нововведение заключалось в патче безопасности для обеих систем. Как рассказывали в компании, пользователи могут продолжать пользоваться своими компьютерами, но безопасность устройств может оказаться под угрозой в связи с отсутствием новых патчей.

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Максим Кокунин