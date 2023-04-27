В России почти полностью прекратились госзакупки Windows

Государственные заказчики в России почти полностью прекратили закупку операционной системы (ОС) Microsoft Windows. В 2022 году на нее потратили 57 млн рублей, что меньше показателя 2021 года на 82%. В первом квартале 2023 года состоялась только одна такая закупка на 31 тысячу рублей, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на подсчеты проекта «Контур.Торги».



Снижение закупок объясняют переходом заказчиков на отечественные ОС, наиболее популярными являются РЕД ОС и Astra Linux. Они созданы на зарубежной ОС Linux, входят в реестр отечественного ПО и сертифицированы Федеральной службой по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) России.

В 2021 году госзаказчики совершили 81 закупку Astra Linux на 92 млн рублей, 18 закупок РЕД ОС на 10 млн рублей. В 2022-м — 228 закупок Astra Linux на 1,398 млрд рублей и 33 закупки РЕД ОС на 44 млн рублей. В текущем году сделок по Astra Linux было 50, сумма составила 57 млн рублей, по РЕД ОС — было совершено три сделки на 11,9 млн рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

4 марта 2022 года Microsoft объявила, что уходит с российского рынка в связи с проведением военной операции России на Украине. Корпорация приостановила продажи товаров и предоставление услуг на территории РФ.

В феврале СМИ указывали на возможные проблемы при использовании браузеров у пользователей систем Windows 7 и 8.1 из-за прекращения поддержки.

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Маргарита Головатенко