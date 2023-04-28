«Коммерсантъ»: Украина хочет поднять цену транзита российской нефти до €21 за тонну

Украина предпринимает попытки поднять цену транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в два этапа, сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на агентство Argus и свои источники.

Так, Киев планирует двухэтапное подорожание: с 1 июня ставка за прокачку вырастет на 25%, до €17 за тонну, а с 1 августа — еще на 23,5%, до €21 за тонну.

В «Транснефти» газете подтвердили, что компания получила соответствующее уведомление от «Укртранснафты», но добавили, что не ведут никаких переговоров с украинской стороной.

Отметим, что планируемое Украиной подорожание транспортировки нефти по ее территории станет вторым с начала года. Тариф уже повышался на 18,3%, до €13,6 за тонну. В прошлом году он также вырос дважды: с начала года до €9 за тонну, а затем с 1 апреля — на 27,8%, до €11,5 за тонну.

Фото: pikist.com

Также сообщается, что Киев изначально хотел пойти на более резкое увеличение — компания предлагала поднять ставку вдвое, до €27,2 за тонну, но не смогла согласовать такой рост с потребителями.

Рост ставок Украина в скором времени будет обсуждать напрямую с потребителями нефти, в первую очередь с Венгрией, а также со Словакией и Чехией. Однако российские Минэнерго и «Транснефть» вносят аванс за транзит через украинскую территорию, а стоимость транспортировки закладывается в цену поставки.

Отмечается, что в дальнейшем страны-потребители могут перейти на прямую оплату перекачки топлива до своих границ, однако этот процесс будет длительным из-за необходимости изменений в системе контроля за объемами и качеством нефти.

В августе прошлого года «Укртранснафта» остановила транзит российской нефти по южной ветке «Дружбы» в Венгрию, Чехию и Словакию. Транзит нефти был остановлен из-за невозможности российской стороны оплатить услуги из-за санкций ЕС. Однако на следующий день Украина подтвердила получение платежа за транзит нефти из России через свою территорию в Венгрию и Словакию и заявила о готовности работать.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова