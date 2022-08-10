Украина подтвердила получение платежа за транзит нефти в Венгрию и Словакию
Украина подтвердила получение платежа за транзит нефти из России через свою территорию в Венгрию и Словакию. Об этом сообщил советник президента «Транснефти» Игорь Демин.
— Украинская сторона подтвердила, что она получила платеж за транзит нефти и готова начать работать, — приводит «РИА Новости» его слова.
Ранее СМИ сообщали, что венгерская MOL и словацкий комбинат Slovnaft договорились с украинской стороной о возобновлении в ближайшие дни поставок нефти по трубопроводу «Дружба».
Вчера «Укртранснафта» остановила транзит российской нефти по южной ветке «Дружбы» в Венгрию, Чехию и Словакию. Причина — невозможность российской стороны оплатить услуги из-за санкций ЕС.
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