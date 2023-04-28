В Казани по делу Frendex арестовали квартиру «беглой» телезвезды за 12 млн рублей
Как стало известно «Реальному времени», под арест по уголовному делу Frendex попали активы обвиняемых фигурантов на сумму более 67 млн рублей. В том числе — 30 объектов недвижимости в Казани, нескольких районах Татарстана, в Москве и Московской области, а также Марий Эл.
Среди арестованного — трехкомнатная квартира за 12 млн рублей бывшей телеведущей Казани Эльвиры Мадияровой и ее супруга, заочно обвиненных в афере на 200 млн рублей.
Также с подачи следователей ГСУ МВД Татарстана арест наложен на девять единиц транспорта, включая иномарку за 8 млн, зарегистрированную на перебравшегося в Италию сооснователя криптопирамиды Дмитрия Чечулина.
По версии ГСУ МВД Татарстана, с мая 2020 года по 9 августа 2021 года члены организованной группы, представляясь от имени компании Frendex Europe OU, в Татарстане и иных регионах РФ путем обмана и злоупотребления доверием похитили денежные средства 334 вкладчиков из 10 регионов страны — Татарстана, Марий Эл, Коми, Бурятии, Удмуртии, Московской, Иркутской, Самарской, Ульяновской областей и Ханты-Мансийского автономного округа. По делу привлекаются 10 человек, из которых пятеро — в международном розыске.
Подробности — в материале «Реального времени».ПроисшествияБизнесОбществоВластьЭкономикаФинансыНедвижимость Татарстан
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