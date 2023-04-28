В Казани по делу Frendex арестовали квартиру «беглой» телезвезды за 12 млн рублей

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Как стало известно «Реальному времени», под арест по уголовному делу Frendex попали активы обвиняемых фигурантов на сумму более 67 млн рублей. В том числе — 30 объектов недвижимости в Казани, нескольких районах Татарстана, в Москве и Московской области, а также Марий Эл.



Среди арестованного — трехкомнатная квартира за 12 млн рублей бывшей телеведущей Казани Эльвиры Мадияровой и ее супруга, заочно обвиненных в афере на 200 млн рублей.

Также с подачи следователей ГСУ МВД Татарстана арест наложен на девять единиц транспорта, включая иномарку за 8 млн, зарегистрированную на перебравшегося в Италию сооснователя криптопирамиды Дмитрия Чечулина.

По версии ГСУ МВД Татарстана, с мая 2020 года по 9 августа 2021 года члены организованной группы, представляясь от имени компании Frendex Europe OU, в Татарстане и иных регионах РФ путем обмана и злоупотребления доверием похитили денежные средства 334 вкладчиков из 10 регионов страны — Татарстана, Марий Эл, Коми, Бурятии, Удмуртии, Московской, Иркутской, Самарской, Ульяновской областей и Ханты-Мансийского автономного округа. По делу привлекаются 10 человек, из которых пятеро — в международном розыске.

Подробности — в материале «Реального времени».