Гнездышко в «Манхэттене» и байк по цене иномарки: что нашли у беглых звезд пирамиды Frendex

Также с подачи МВД РТ арестованы шесть авто и 20 участков под Москвой, в Марий Эл и Татарстане

Фото: скриншот видео

Трехкомнатная квартира за 12 млн рублей в казанском ЖК «Манхэттен» может быть реализована в пользу потерпевших по уголовному делу криптопирамиды Frendex. Ее хозяева заочно арестованы и объявлены в международный розыск — это экс-телеведущая Эльвира Мадиярова и ее супруг Айдар. На 27 счетах этой пары в российских банках под заморозку попало всего 5 тысяч рублей. Однако, по данным источников «Реального времени», следователям МВД Татарстана удалось найти активы других обвиняемых в афере, включая основателей проекта Руслана Пичугина и Дмитрия Чечулина.

Под арестом — активы на 67 миллионов рублей



Под арест по уголовному делу Frendex попали 30 объектов недвижимости, девять единиц транспорта и 60 банковских счетов, отмечают источники «Реального времени». Впрочем, большую часть своих финансовых активов в РФ обвиняемые успели вывести до получения этого статуса — почти половина их рублевых и валютных счетов в российских банках оказались пусты.

Так, баланс на счетах сбежавшего из России сооснователя проекта Дмитрия Чечулина на момент заморозки составил всего 1 тысячу рублей. Зато следователи ГСУ МВД по РТ добились в суде ареста двух его автомобилей — «Волги» 2005 года выпуска и пикапа RAM 1500 образца 2021 года. Последний был оценен в сумму свыше 8 млн рублей. Также на родине беглец оставил два раритетных мотоцикла — Harley-Davidson 2009 года (оценен в 250 тысяч рублей) и вызывающе красный Indian Challenger 2020 года (3,1 млн), а еще два помещения в квартирах — одна находится в Челябинске, другая в Подмосковье.

Общая стоимость найденных активов Чечулина тянет на 13,9 млн рублей. Напомним, весной прошлого года Вахитовский суд заочно арестовал его по обвинению в особо крупном мошенничестве, а уже летом фигурант был задержан в Италии. Генпрокуратура РФ направила запрос о его выдаче, однако в декабре 2022-го получила официальный отказ итальянских властей со ссылкой на решение итальянских судей. На том суде Чечулин уверял, что был в проекте простым наемным сотрудником, отвечал за техническую часть и доступа к деньгам не имел.

Шансы на экстрадицию данного фигуранта на данный момент мизерны, а российское законодательство не позволяет в отсутствие обвинительного приговора обратить взыскание на имущество беглого фигуранта, распродать его и раздать потерпевшим. Напомним, ущерб по уголовному делу составляет около 200 млн рублей. Общий размер арестованных по делу активов составляет более 67 млн рублей, однако, по данным источников «Реального времени», эта цифра еще может вырасти.

Напомним, проект Frendex с 2017 года позиционировал себя в качестве закрытого клуба для инвесторов, предлагая вкладывать средства и зарабатывать ежедневно до 2 процентов. 9 августа 2021 года основатель проекта Руслан Пичугин сообщил о сворачивании деятельности в России, пообещав вкладчикам возврат денег до октября 2021-го.

По версии ГСУ МВД Татарстана, с мая 2020 года по 9 августа 2021 года члены организованной группы, представляясь от имени компании Frendex Europe OU, в Татарстане и иных регионах РФ путем обмана и злоупотребления доверием похитили денежные средства 334 вкладчиков из 10 регионов страны — Татарстан, Марий Эл, Коми, Бурятия, Удмуртии, Московской, Иркутской, Самарской, Ульяновской областей и Ханты-Мансийского автономного округа. Минимальные потери составляли 100 тысяч рублей, максимальные — десятки миллионов.

Под арестом у безработного Тришакова — 10 земельных участков

У второго сооснователя пирамиды Frendex Руслана Пичугина «под следствие» попало имущество на 9,6 млн рублей. В том числе — $2,5 тысячи и 19 тысяч рублей на счетах, а еще восемь участков земли в Московской области: семь — в Раменском районе, один — в Сергиево-Посадском. А также жилое помещение в столичном Ново-Переделкино. Лишь эта недвижимость Пичугина по кадастровой стоимости оценена в 6,9 млн рублей. Однако стоит учесть, что сбежавший в Арабские Эмираты перед возбуждением уголовного дела фигурант владеет данными активами не единолично — все они находятся в долевой собственности.

Фото: realnoevremya.ru

Под арестом и колесный транспорт Пичугина — Land Rover Range Rover 2012 года за 1,8 млн, Chery Amulet (A15) 2007 года за 225 тысяч. А еще — полуприцеп CAT 2003 года.

Еще один землевладелец из числа обвиняемых — «платиновый директор» Frendex Алексей Тришаков. С сентября 2022-го он находится в СИЗО Казани. На момент избрания меры пресечения числился безработным. Как утверждают источники «Реального времени», среди арестованных активов Тришакова — Nissan Qashqai 2021 года выпуска, оцененный в 2 млн рублей, девять участков в Среднедевятовском поселении Лаишевского района, здание с участком в зеленодольском поселке Дубровка и доля в казанской квартире на улице Лаврентьева. Всего — на сумму 7,3 млн рублей.

Фото: скриншот видео (Пичугин и Мадияровы)

За решеткой находится и еще один «платиновый директор» проекта Азат Насыбуллин. У него арестовали легковушку ВАЗ, сошедшую с конвейера 20 лет назад, да 139 тысяч рублей на счете. Его имущество оценено в 290 тысяч.

«Они находились на самой «верхушке» пирамиды»

В семье бывшей телеведущей казанского телеканала Эльвиры Мадияровой под арестом оказалось имущество на 30,9 млн рублей. Это квартира Эльвиры и ее мужа Айдара за 12 млн рублей в ЖК «Манхэттен» на Оренбургском тракте — трехкомнатная, с потолками под 3 метра и площадью 119 квадратов, а еще — два земельных участка в Рыбно-Слободском районе общей площадью 12,6 га и стоимостью 18,8 млн рублей, принадлежащие отцу телезвезды Табризу Ахтямову. На счетах последнего удалось арестовать 78,8 тысячи рублей, тогда как у дочки и зятя — менее 6 тысяч рублей.

Напомним, эта тройка также получила статус заочно обвиняемых в афере с деньгами инвесторов Frendex. По версии следствия, Мадиярова была региональным руководителем проекта по Татарстану, занимала один из офисов в ТРК «Корстон», а ее муж и отец привлекли самое большое число клиентов-потерпевших. С частью из них они были ранее знакомы по проектам сетевого маркетинга. «Они находились на самой верхушке «пирамиды», постоянно выступали на конференциях и встречах, в сети — убеждали клиентов в необходимости вложения средств, обманывали, говоря о будущих доходах», — поделился с «Реальным временем» один из потерявших деньги.

Людям гарантировали высокий доход, убеждая, что с их деньгами будут работать опытнейшие трейдеры, а часть будет вложена в строительный бизнес — к примеру, закупку жилья в Подмосковье на начальной стадии работ для продажи после сдачи под ключ с большей выгодой. На деле следов таких вложений силовики не нашли.

Уже в 2023-м Вахитовский суд Казани арестовал всю троицу заочно, по заочному обвинению в мошенничестве. Фото: Максим Платонов

«Была своя валюта FXS, якобы приравненная к курсу доллара. Люди покупали биткоины, переводили их в личные кошельки и ежедневно в программе видели виртуальный доход от 0,7 до 2 процентов, — рассказывает один из близких к следствию источников. — При этом свои «инвестированные» средства просто так снять никто не мог — проценты получали, а что вложили изначально — полностью сгорало».

Мадияровы и Ахтямов покинули страну как раз перед возбуждением дела. В августе 2021-го их вызвали для дачи объяснения в УЭБ и ПК МВД по Татарстану, а уже 2 сентября объявили в федеральный розыск. Уже в 2023-м Вахитовский суд Казани арестовал всю троицу заочно, по заочному обвинению в мошенничестве. Если верить соцсетям, компания скрывается в Турции.

В апреле список арестованного пополнили активы двух задержанных этой зимой в Марий Эл бизнесменов — управляющего офисом Frendex в Йошкар-Оле Андрея Лобанова и Алексея Богомолова. У первого нашли дом и участок, у второго — квартиру, общий размер этого имущества составил почти 5 млн рублей. Его владельцы в СИЗО, как и задержанный в то же время Рамис Миндияров из Альметьевска.



Всего по делу обвиняются 10 человек, из которых пятеро находятся в международном розыске.

