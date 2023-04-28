В Татарстане почти на 20% выросли продажи машин-«трехлеток» с пробегом

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В I квартале 2023 года в Татарстане на 18,3% (в сравнении с аналогичным периодом прошлого года) выросли продажи автомобилей с пробегом в возрасте до трех лет. Об этом говорят данные исследования, проведенного сервисом «Авито Авто» (есть в распоряжении «Реального времени»).

Средняя цена «трехлетки» в республике составила 1 900 000 рублей.

Самыми продаваемыми брендами трехлеток в регионе в январе — марте стали ВАЗ (LADA), Hyundai, Kia, Renault, Toyota.

Рост продаж автомобилей с пробегом в возрасте до трех лет связан с тем, что «трехлетки», как правило, обладают современными характеристиками, на них еще действует гарантия производителя, и часто такие авто имеют небольшой пробег.

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

Наиболее продаваемой моделью автомобиля с пробегом в возрасте до трех лет в I квартале 2023 года в России стала ВАЗ (LADA) Granta. На долю модели пришлось 4,8% продаж в сегменте трехлеток, средняя цена составила 729 000 рублей.

На втором месте — ВАЗ (LADA) Vesta со средней ценой 1 070 000 рублей и долей продаж 3,6%. Третью строчку рейтинга занимает Toyota Camry стоимостью 3 050 000 рублей и с долей продаж 2,9%. На четвертой позиции — Hyundai Solaris, средняя цена составила 1 449 000 рублей. На долю модели пришлось 2,8% продаж в сегменте трехлеток. Пятое место занимает Kia K5 с долей продаж 2,2% и средней ценой 2 478 000 рублей.

Также в топ-10 самых продаваемых моделей трехлетних автомобилей вошли Kia Rio, Volkswagen Polo, Hyundai Tucson, Kia Sportage и Hyundai Creta.

За первый квартал текущего года жители Татарстана приобрели более 33,8 тысячи автомобилей с пробегом, что на 22,5% превысило показатели за аналогичный период прошлого года. Тогда в республике было куплено 27,6 тысячи подержанных машин, сообщили «Реальному времени» в аналитическом агентстве «Автостат». Самой популярной маркой авто в том году у жителей региона оказалась Kia Rio, чьи показатели за данный период выросли на 23,4%. Подробности — в нашем материале.



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Илина Хакимова